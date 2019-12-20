Gediz'de elektrikli ısıtıcı daireyi kül etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gediz'de elektrikli ısıtıcı daireyi kül etti - Son Dakika

Gediz'de elektrikli ısıtıcı daireyi kül etti

7 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesi elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Gediz'de elektrikli ısıtıcı daireyi kül etti, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesi elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, Özyurt Mahallesi'nde Süleyman Karasu'ya ait binanın üçüncü katında yangın çıktı.


Isınmak için kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü.


Karasu ailesi ve diğer katlarda oturan komşuları binayı tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.


Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - KÜTAHYA

Kütahya, Karasu, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:37 Kaynak: İHA
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