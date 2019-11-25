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Gediz'de farkındalık etkinliği

6 saat önce

Kütahya'nın Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

Gediz'de farkındalık etkinliği, System.String[]

Kütahya'nın Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.


Hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilen spor müsabakalarında sporcular sahaya 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' pankartıyla çıkarak bu soruna farkındalık ve duyarlılık oluşturdular.


Konuyla ilgili konuşan Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Güner Yiğit, "Kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda kadına yönelik şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz. Bütün toplum kesimlerinin şiddete sessiz kalmamasını, bu sayede şiddeti sıfıra indirmek istiyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda kadının güçlendirilmesi, eşit hak ve fırsatlardan yararlandırılmasına katkı sağlayacak önlemlere ışık tutmasını temenni ediyorum. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Muhammed Önder, Gediz Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kütahya, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
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