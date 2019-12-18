Gediz'de final heyecanı - Son Dakika
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Gediz'de final heyecanı

6 saat önce

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kütahya Okullar Arası Genç Kızlar futbol İl Birinciliği Müsabakaları, Gediz'de düzenlendi.

Gediz'de final heyecanı, System.String[]

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kütahya Okullar Arası Genç Kızlar futbol İl Birinciliği Müsabakaları, Gediz'de düzenlendi.


Turnuva birincisi Kütahya Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikincisi Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Turnuva üçüncüsü Gediz Fen Lisesi oldu. Yoğun seyirci ve katılım sağlanan müsabakalarda; Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Gökhan Dağılgan, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Gediz İlce Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, okul idarecilerinin yer aldığı müsabakalarda Gediz Kaymakamı Muhammet Önder Kütahya'yı bölge müsabakalarında temsil edecek takımıma başarılar diledi.


Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı turnuvaya, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akcadurak ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Yörük, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ve Spor Şube Müdürü Halil Girgin başarı mesajları iletti. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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