Son Dakika Haberleri: Gediz'de Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama

Gediz'de Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama

56 dakika önce

Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki ay süreli yapılan takip ve tespit sonucu düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklandı.

Gediz'de Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama, System.String[]
Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki ay süreli yapılan takip ve tespit sonucu düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünce "Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme, Yer ve İmkan Sağlama" suçunun faillerini ortaya çıkartmak için 2 ay boyunca takip ve tespit çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde ilk etapta gerçekleştirilen operasyonda A.D.(56), U.S.(57), S.K.(48) isimli şahısların A.U., Ş.K, G.K. ve yabancı uyruklu K.İ.'yi para karşılığı fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgunun ardından şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Azeri uyruklu K.İ. isimli kadın yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.

Operasyonlarına hız kesmeden devam eden Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 100'e yakın şahsın ifadeleri doğrultusunda yine Gediz Cumhuriyet Başsavcılığınca "Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme, Yer ve İmkan Sağlama" suçlarından M.K.(59), S.K.(39), H.G.(46) gözaltına aldılar. Yapılan sorgularında E.S., H.Ç., E.A.Ş., A.K. ve T.K.'ye para karşılığı fuhuş yaptırdıklarını itiraf eden şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Ayrıca, fuhuş yaptığı tespit edilen şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282'inci maddesine göre idari para cezası kesildiği öğrenildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:57 Kaynak: İHA

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