Gediz'de "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması" düzenlendi - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması" yapıldı.

Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi Camisi'nde düzenlenen final yarışması ve ödül törenine, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Rıdvan Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve açılış konuşmaları ile başladı. Genç hatiplerin hutbelerini okumalarının ardından jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucu dereceye girenler açıklandı.

Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesinden iki, Gediz, Emet, Tavşanlı, Altıntaş ve Simav Anadolu Liselerinden birer öğrencinin katıldığı yarışmada, Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Uyar il birincisi oldu. Uyar, Kütahya'yı bölge yarışmalarında temsil etme hakkını kazandı.

Dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.