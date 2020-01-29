Gediz'de giysi kumbaraları yüz güldürecek - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından ilçenin 34 noktasına "Giysi kumbarası" yerleştirilmişti.



Bu kapsamda ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yapılan projeye bir yenisi daha eklenerek, ayrıştırma merkezinde kullanılmaya müsait giysiler ayrıştırılarak, hayırsever esnaf Mehmet Özdemir tarafından yardıma muhtaç vatandaşlara verilecek.



Her türlü kullanılmış, modası geçmiş ya da giyilmeyen giysi ya da ayakkabıların toplanacağını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Kumbaralarda biriken eşyalar periyodik aralıklarla toplanarak çeşitli tasniflere tabi tutulduktan sonra kullanılamayacak durumda olan giysi ve tekstil ürünleri geri dönüşüm merkezine gönderilecek. Ayrıştırma merkezinde kullanılmaya müsait giysiler ise ayrıştırılarak, Pazaryeri karşısında esnaf olan hayırsever Mehmet Özdemir tarafından yardıma muhtaç vatandaşlarımıza verilecek" dedi.



Bu projeyle yoksul ve yardıma muhtaç kardeşlerimizin, yavrularımızın yüzlerini güldürmek istediklerini ifade eden Başkan Akçadurak, "Hedefimiz doğal kaynakların verimli kullanılması sağlamak, gelecek nesillerin bu konuda sıkıntı çekmesinin önüne geçmek. Doğa kirliliğinin, su ve enerji kaynaklarının israfının, daha fazla çöp birikmesi gibi birçok alanda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmiş olacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız giysi kumbaralarının içerisine elektronik eşya, ıslak giysi, kitap, yanıcı madde ve evsel atık atmamalarıdır" diye konuştu. - KÜTAHYA