Gediz'de hafızlara belgeleri verildi - Son Dakika

Gediz'de hafızlara belgeleri verildi
04.12.2020 11:32
Kütahya'nın Gediz İlçe Müftülüğü'ne bağlı 15 Temmuz Şehitler Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan ve yapılan hafızlık belge imtihanında başarılı olan Bedirhan Gündüz'e hafızlık belgesi verildi.
Kütahya'nın Gediz İlçe Müftülüğü'ne bağlı 15 Temmuz Şehitler Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan ve yapılan hafızlık belge imtihanında başarılı olan Bedirhan Gündüz'e hafızlık belgesi verildi.
15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursunda hafız olup, yapılan hafızlık belge imtihanında başarılı olan 4. hafız Bedirhan Gündüz'ün hafızlık belgesi Müftülük Şube Müdürü Osman Avcı tarafından verildi.
Şube Müdürü Avcı, hafızları yetiştiren Kur'an Kursu hocalarını, hafızı ve ailesini tebrik etti. - KÜTAHYA
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