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Gediz'de 'Halı saha futbol turnuvası' sona erdi

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği 17.'si düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası, Gediz Belediyesi Halı Saha Sosyal Tesislerinde Gençler Spor ile Sazköy Spor arasında oynanan final maçları ile sona erdi.

Gediz'de 'Halı saha futbol turnuvası' sona erdi, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği 17.'si düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası, Gediz Belediyesi Halı Saha Sosyal Tesislerinde Gençler Spor ile Sazköy Spor arasında oynanan final maçları ile sona erdi.

Gediz Belediyesi Halı Saha Sosyal Tesislerinde 8 takım, 96 futbolcu ve turnuva süresince 3400 seyircinin katıldığı turnuvanın şampiyonu Sazköy Spor oldu.

Turnuvanın final maçına Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Av. Mesut Yörük, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Gediz Belediyesi Meclis Üyesi Sait Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Turnuvada Gol Kralı Emrah Yıldırım, En iyi Kaleci Kamil Bütün seçildi. Centilmen sporcu Unvanını ise Gediz Kaymakamı Muhammet Önder aldı. 107 golle sona eren turnuva da, en centilmen takım Tufan Tur Fırdan spor seçildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:29 Kaynak: İHA
Gediz Belediyesi, Futbol, Gediz, Güncel
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