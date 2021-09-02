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Gediz'de hasat zamanı - Son Dakika

Gediz'de hasat zamanı

02.09.2021 08:40
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Üzümün başkenti olarak adlandırılan Manisa'da 1 milyon dekardan fazla bağda hasat başladı.

Kuraklığa rağmen bağlara hektar başına ortalama 6000 m3 su verildiğini açıklayan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, üreticiye "bereketli olsun" dedi.

Kuru üzüm ihracatında dünya lideri olan Türkiye'de, özellikle Manisa ürettiği kaliteli ve organik ürünlerle bağcılık alanında liderliği kimseye bırakmıyor. Yaklaşık 1 milyon dekar bağda hasat dönemi başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kesim, öğleden sonra güneş altında kurulan üzüm sergilerinde devam ediyor.

Kuraklığa rağmen Gediz Havzası'nda rantbl ve verimli bir sulama sezonu geçirdiklerinin altını çizen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, 2021 yaz sulama sezonunun 15 Haziran'da başladığını hatırlattı. Çınar, 45 dereceye ulaşan yaz aylarının en sıcak günlerinde bağlara can suyu verdiklerini kaydetti

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar" Manisa il sınırları içerisinde faaliyet gösteren 8 sulama birliğimiz var. Bu birliklerimiz aracılığıyla 847 bin 640 dekar araziye düzenli su sağlıyoruz. " dedi.

Hektar başına ortalama 6000 m3 su

Demirköprü barajının suyunun önce Adala daha sonra da Ahmetli Regülatörleri aracılığı ile Gediz havzasındaki bağlarla buluşturduklarını ifade eden DSİ 2. Bölge Müdürü Çınar, tarlalara hektar başına ortalama 6.000 m3 su verildiğini söyledi.

Manisa'da 44 sulama tesisi faaliyette

DSİ'nin projelendirip hataya geçirdiği projelerle Türk çiftçisinin her zaman yanında olduğunu olduklarını belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar " Manisa'da son 3 yılda 5 baraj ve gölet ile 9 sulama tesisini tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 82 bin 480 dekar araziyi daha modern sulama ile tanıştırdık. Manisa'da toplam 44 sulama tesisi ile brüt 1 milyon 764 bin dekar araziye can suyu sağlıyoruz. Hedefimiz hem Manisa hem de ülke ekonomisinin güçlenmesi. Tüm üreticimize bereketli olsun." diye konuştu.

Çınar " damlama sistemi kullanılmalı"

Suyun etkin kullanımına dikkat çeken DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, damla sulamanın önemine dikkat çekti. Üreticileri uyardı.Aşırı su tüketimine vurgu yapan Çınar " Vahşi salma sulama yerine damla sulamaya geçmemiz gerekiyor. Üzüm bağlarında da biran evvel damla sulama kullanılmalı. Ayrıca üreticimiz su sıkıntısı çekilen bölgelerde daha az su ile isteyen ve katma değeri yüksek ürünlere yönelmeli." diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Manisa'da ortalama yılda 200-250 bin ton kuru üzüm üretilirken, yaklaşık 450-500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriliyor. 1 Eylül 2020 de başlayan 2020/21 çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında ilk 8 ayda 93 ülkeye 332 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Gediz'de hasat zamanı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Manisa, Çınar, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gediz'de hasat zamanı - Son Dakika


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