Gediz'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Gediz'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Muzaffer Şahin yönetimindeki 64 AS 340 plakalı otomobil, Gediz- Çavdarhisar Karayolu Yunuslar köyü yakınlarında karşı şeride geçerek Salim Alaca'nın kullandığı 64 SE 930 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 64 AS 340 plakalı otomobilin sürücüsü Muzaffer Şahin (50), kızı Fadime ŞahinYeğeni Demet Aksu ile 64 SE 930 Plakalı otomobilin sürücüsü Salim Alaca yaralandı. Kaza mahallinde ilk müdahalenin ardından yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Salim Alaca itfaiyenin uzun uğraşları sonucu aracından çıkarıldı.

Yaralılardan Fadime Şahin ve Sami Alaca götürüldükleri Çavdarhisar Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.