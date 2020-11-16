Gediz'de iplik fabrikasındaki çukurda ceset bulundu - Son Dakika

Gediz'de iplik fabrikasındaki çukurda ceset bulundu

16.11.2020 21:51
Gediz'de iplik fabrikasındaki çukurda ceset bulundu, System.String[]

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, eski iplik fabrikasına ait arazideki çukurda ceset bulundu.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, eski iplik fabrikasına ait arazideki çukurda ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin asker firarisi olan D.M.C.'ye ait olduğu tespit edildi. D.M.C.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Gediz'in Dayınlar Mahallesi'ndeki atıl durumda bulunan iplik fabrikasının sahasındaki çukurda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatın kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin, asker firarisi olan D.M.C.'ye ait olduğu saptandı. D.M.C.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Gediz'de iplik fabrikasındaki çukurda ceset bulundu
Gediz'de iplik fabrikasındaki çukurda ceset bulundu
Gediz'de iplik fabrikasındaki çukurda ceset bulundu
Gediz'de iplik fabrikasındaki çukurda ceset bulundu
Gediz'de iplik fabrikasındaki çukurda ceset bulundu
Gediz'de iplik fabrikasındaki çukurda ceset bulundu

Polis, Asker, Ceset, Gediz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gediz'de iplik fabrikasındaki çukurda ceset bulundu - Son Dakika


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