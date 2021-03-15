Gediz'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gediz'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
15.03.2021 16:10
Kütahya'nın Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 700 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Kütahya'nın Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 700 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. H.M ve M.K. adlı şüphelinin evinde yapılan aramada, esrar ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA
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