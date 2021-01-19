Gediz'de kaçak akaryakıt ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, karışımlı kaçak akaryakıt ürettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.C'nin benzin ve motorine yağ karıştırarak miktarını artırmak suretiyle piyasaya karışımlı akaryakıt satarak haksız kazanç sağladığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 2 bin 223 litre karışımlı motorin, 3 litre benzin ve 20 litre madeni yağ ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.