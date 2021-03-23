Gediz'de kaldırım yenileme çalışmaları - Son Dakika

Gediz'de kaldırım yenileme çalışmaları
23.03.2021 14:28
Kütahya'nın Gediz ilçesinde vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek adına, ilçe genelinde başlatılan kaldırım yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek adına, ilçe genelinde başlatılan kaldırım yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleştirile çalışmalar kapsamında Gediz Devlet Hastanesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı arasında kaldırım çalışmalarının devama ettiği öğrenildi.
Daha güzel ve yaşanılabilir bir Gediz oluşturmayı amaçladıklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "İlçenin her köşesinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda Gediz Devlet Hastanesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı arasındaki bağlantı yolunu hem araç hem yaya trafiği açısından rahatlatarak daha güvenli bir hale getirmeyi planladık. Yapılan ve devam eden yatırımlarımız ile Gediz'i modern bir görünüme kavuşturmayı istiyoruz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA
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