Gediz'de 'Karne şenliği ve babanızı ne kadar tanıyorsunuz' yarışması

Kütahya'nın Gediz Belediyesi Kültür Etkinliği kapsamında 'Karne Şenliği ve Babanızı Ne Kadar Tanıyorsunuz?' yarışması Adnan Menderes Yaşam Parkı Kır Düğün alanında düzenlendi.

Kütahya'nın Gediz Belediyesi Kültür Etkinliği kapsamında 'Karne Şenliği ve Babanızı Ne Kadar Tanıyorsunuz?' yarışması Adnan Menderes Yaşam Parkı Kır Düğün alanında düzenlendi.



Gediz Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen "Babanızı Ne Kadar Tanıyorsunuz ?" yarışmasının yanı sıra bu yıl Karne şenliği de düzenlendi.



Düzenlenen programa Gediz Belediye Başkan Vekili Gülşen Şener Erkan, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Tüysüz, Mehmet Demirtaş, Rıza Köylü, Şule Bilgili, Sait Aydemir, Kazım Alan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Adnan Menderes Yaşam Park'ta yapılan yarışmalar sırasında tüm davetlilere belediye tarafından pilav-ayran ikram edildi.



Daha sonra yapılan yarışmalarda, Cüneyt Özgenç ve kızı Ecrin Özgenç günün şampiyon babası ve çocuğu seçildi.



Yarışmalar devam ederken, yaz tatiline giren öğrenciler için düzenlenen Karne şenliklerinde tüm öğrenciler şişme oyun parklarında doyasıya eğlenerek, pamuk şekeri ve mısır dağıtıldı.



"Babanızı Ne Kadar Tanıyorsunuz ?" yarışmasına katılan ailelerde yaşam üzerine babalardan alınan cevaplar ile çocuklarının verdiği cevapların arasındaki tutarlılığa göre yapılan derecelendirmeye 10 takım katıldı. Yarışmalar sonunda, en yüksek puanı alarak günün şampiyonu seçilen Cüneyt Özgenç ve kızı Ecrin Özgenç, baba koltuğu, bisiklet, saat, çorap kazandılar.



Yusuf Atik ve Kızı Ecrin Atik ikinci olurken, Alaaddin Göç ve kızı Ecem Göç üçüncü oldular.



Ayrıca top sektirme, takunyalı koşma ve çuval oyunları ile kişisel becerilerini sergileyen babalar arasında kıyasıya mücadele yaşanırken, "Babanızı Ne Kadar Tanıyorsunuz ?" yarışması ile karne şenlikleri tüm Gedizlileri doyasıya eğlendirdi. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son dakika! Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı

Son dakika! Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geliyor

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları