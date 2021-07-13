Gediz'de Kurban Bayramı için poşet dağıtımı başladı - Son Dakika

Gediz Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde her yıl olduğu gibi çevre kirliliğinin önlenmesi için vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi amacıyla kurban poşeti dağıtımına başladı.

"Çevremizi Temiz Tutalım" sloganıyla bayram öncesinde vatandaşlara kurban poşeti dağıtımı yapıldığını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak şunları kaydetti:

"Gediz Belediyesi olarak geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kent merkezinde bulunan tüm konutlara kurban poşeti dağıtıyoruz. Kurban Bayramında oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi için ücretsiz olarak kurbanlık poşeti dağıtımına başladık. Birçok kent meclisi ve belediye tarafından örnek alınan uygulamadan vatandaşlarımız da memnun olduklarını ifade etmektedirler. Bu uygulama ile çevre sağlığı ve insan sağlığını tehdit edebilecek tüm olumsuz etkenler ortadan kaldırılmaktadır. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların güzel bir bayram geçirmesi için belediye olarak tüm hazırlıkları yaptık. Vatandaşlarımızın şimdiden bayramını tebrik ederim."