Son Dakika Haberleri: Gediz'de Liseler Arası Münazara Yarışması Finali Yapıldı

Gediz'de Liseler Arası Münazara Yarışması Finali Yapıldı

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018/2019 Eğitim-öğretim yılı Gaye projesi kapsamında hazırlanan liseler arası münazara turnuvaları Kız Anadolu İmam hatip lisesinde yapılan final yarışması ile sona erdi.

Gediz'de Liseler Arası Münazara Yarışması Finali Yapıldı, System.String[]
Kütahya'nın Gediz İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018/2019 Eğitim-öğretim yılı Gaye projesi kapsamında hazırlanan liseler arası münazara turnuvaları Kız Anadolu İmam hatip lisesinde yapılan final yarışması ile sona erdi.

Çekişmeli geçen ve "Mesleki Eğitim mi? Akademik Eğitim mi daha önemli? tezlerinin savunulduğu yarışmada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin birinciliği elde ettiği yarışmada her iki okul öğrencileri de konularını başarılı bir şekilde sergilediler.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın finalde yarışan her iki okulu da tebrik ederken; "öğrencilerimiz tüm yıl boyunca bu finale hazırlandılar. Finale 2 okul kaldı ve her iki okulumuzda çok iyi yarıştı. Burada gördük ki, öğrencilerimize söz hakkı verildiği takdirde, düşüncelerini, duygularını çok güzel bir şekilde ifade edebiliyorlar. Bugünkü finalde emeği İçe Müftüsü Nurullah Koçhan ve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Halil Haner'e ve tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.

Yarışma sonunda birinciliği kazanan öğrenciler kitap ve çanta ile ödüllendirildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:10 Kaynak: İHA

Kütahya, Gediz, Güncel
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