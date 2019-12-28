Gediz'de market hırsızları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gediz'de market hırsızları yakalandı - Son Dakika

Gediz'de market hırsızları yakalandı

6 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kapısını açtıkları marketten sigara ve para çalan 2 şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Gediz'de market hırsızları yakalandı, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kapısını açtıkları marketten sigara ve para çalan 2 şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.


Olay, gece saat 01.30 sıralarında Saygılar Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, marketin önüne gelen 2 kişi ellerinde bulunan malzemeyle açtıkları market kapısından markete girerek sigara ve kasada bulunan paraları çaldı. Sabah işyerine gelen market sahibi G.Y. durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin güvenlik kamera kayıtlarından tespit ettiği görüntüleri değerlendirerek Gediz'de ikamet eden Ş.Ç. isimli şahsın yanına Ordu ilinden 3-4 gün önce güvenlik kamera kayıtlarındaki şahsa benzer bir şahsın geldiğini belirledi. Bu bilgi ışığında çalışmalarına başlayan Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri G.G. ve Ş.Ç. isimli şahısları çaldıkları malzeme suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.


Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - KÜTAHYA

Polis, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da park halindeki TIR çalındı
Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır

Son Dakika Haberleri
19:52 Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar başladı - Son Dakika
19:51 Konaklı öğrencilerin hayvan sevgisi - Son Dakika
19:50 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması - Son Dakika
19:49 ?????... ???? ??????? ?? ????? ?????? ?? ???? - Son Dakika
19:49 İBB, sokakta yaşayan vatandaşları misafir ediyor - Son Dakika
19:17 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır - Son Dakika
18:29 Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 19:54:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gediz'de market hırsızları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]