Gediz'de öğrenci yurduna ait minibüs ile depo yandı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir öğrenci yurduna ait minibüs ile depo, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Gediz ilçesine bağlı Gümele köyündeki bir özel öğrenci yurdu önünde park halindeki minibüste dün saat 20.30 sıralarında elektrik aksamından yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen minibüsteki yangın, yurdun depo olarak kullandığı binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gediz ve çevre ilçe itfaiyelerinin müdahale ettiği yangın 1.5, saatlik çalışmayla söndürüldü.Yangında can kaybı yaşanmazken, araç ile depo olarak kullanılan bina kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.