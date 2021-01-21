Gediz'de öğrencilerden sokak kedilerine barınma ve beslenme desteği - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, ortaokul ve lise öğrencileri havaların soğuk olmasından dolayı kediler için yaptıkları barınakları ilçenin bazı bölgelerine bıraktı.

Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu ve Fen Lisesinden 13 öğretmen ve 77 öğrenci, "Bir Can Bir Nefes Projesi" kapsamında sokak kedileri için 50 kedi evi yaptı.

İlçenin bazı bölgelerine yerleştirdikleri kedi evlerine mama bırakan öğrenciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenme ve barınma sıkıntısı yaşayan kedilere destek sağladı.

Öğrenciler, kedi evlerindeki kaplara vatandaşların da yiyecek bırakarak destek vermeleri çağrısında bulundu.