Gediz'de okul bahçesine ağaç dikimi yapıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ağaç dikimi gerçekleştirildi.

İlçe Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Merkez İlkokulu bahçesinde yapılan ağaç dikimi programında yaptığı açıklamada, gelecek nesillere bırakılacak en güzel mirasın ormanlar olduğunu söyledi.

Herkesin ağaç dikmesi çağrısında bulunan Akçadurak, "Okulumuzun bahçesine çınar, çınar yapraklı ak ağaç, ova ak ağacı ve mavi ladin olmak üzere 84 fidanı toprakla buluşturduk. İnsanlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza ormanın, yeşilin ve doğanın ne kadar önemli olduğunu anlatmamız ve öğretmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Fidan dikme etkinliğine daire müdürleri ile öğrenciler de katıldı.