Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü ile annesi yaralandı.
Mediha Canbalık yönetimindeki 43 LA 563 plakalı otomobil, Gediz- Uşak kara yolu Jandarma Kavşağı'nda, Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 34 CFJ 691 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile annesi Melek Canbalık 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gediz'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika