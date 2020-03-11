Gediz'de otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gediz'de otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

Gediz'de otomobil takla attı: 4 yaralı

7 saat önce

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gediz'de otomobil takla attı: 4 yaralı, System.String[]

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hacıbaba Mahallesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Muhsin Bardakçı yönetimindeki 43 LA 799 plakalı otomobil, Kütahya'dan Gediz istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Muhsin Bardakçı ile otomobilde bulunan Zübeyde Bardakçı, Mesut Bardakçı ve İbrahim Bardakçı'nın yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kütahya, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:28 Kaynak: DHA
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