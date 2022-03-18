Gediz'de piyasaya sahte altın sürmek isteyen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gediz'de piyasaya sahte altın sürmek isteyen 3 şüpheli yakalandı

18.03.2022 11:42
Gediz'de piyasaya sahte altın sürmek isteyen 3 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, piyasaya sahte altın sürmek isteyen 3 şüpheli yakalandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, piyasaya sahte altın sürmek isteyen 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kuyumculuk yapan esnaflara sahte altın satabilecekleri değerlendirilen İ.Ü., İ.S. ve M.Ü. isimli şahısları kullanmış oldukları aracı durdurdu.

Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı olarak bilinen payp, 3 Adet sentetik ecza hap olan LRYCA, 1 adet sahte olduğu değerlendirilen üzerinde 916 K ibare bulunan altın kaplama bileklik, 1 adet üzerinde 22 K has altın ibare bulunan sahte olduğu değerlendirilen altın kaplama Kolye, 79 adet takı tasarım işlerinde kullanılan takı-tasarım kalıbı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiler. - KÜTAHYA

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Kütahya, Gediz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gediz'de piyasaya sahte altın sürmek isteyen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gediz'de piyasaya sahte altın sürmek isteyen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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