Gediz'de sağlık çalışanlarına halk minibüsü seferleri ücretsiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gediz'de sağlık çalışanlarına halk minibüsü seferleri ücretsiz - Son Dakika

Gediz'de sağlık çalışanlarına halk minibüsü seferleri ücretsiz

6 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye tarafından Korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının ulaşım sorunu yaşamamaları için bazı kararlar alındı.

Gediz'de sağlık çalışanlarına halk minibüsü seferleri ücretsiz, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye tarafından Korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının ulaşım sorunu yaşamamaları için bazı kararlar alındı.


Konuyla ilgili olarak Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yazılı açıklama yaptı. Akçadurak açıklamasında, "Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının ulaşım sorunu yaşamaması için bazı kararlar aldık" dedi.


Korona virüs tehdidinin bertaraf edilmesi için herkese önemli görevler düştüğüne işaret eden Başkan Akçadurak, "Zorlu süreçte en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarımız gösteriyor. Sağlık çalışanlarımız personel kimliğini göstererek, Gediz Belediyesi Denetimli Halk Minibüsleri seferlerinden ücretsiz yararlanabilecekler. Sağlık Bakanlığımızı buradan bir kez daha tebrik ediyoruz ve alkışlıyoruz. Biz de bu süreçte korona virüsünden dolayı imkanlarımız dahilinde sağlık çalışanlarımızı ücretsiz taşıma kararı aldık. Onlar yoğun bir çalışma altındalar ve zamanları yok. Bizim için çalışıyorlar. Her zaman bizim yanımızdalar. Ülkemizin başındaki bu salgını atlatmak için onlara bir nebze de olsa destek olmak istedik. Doktorundan hemşiresine kadar sağlık çalışanlarının hepsi personel kartlarını göstererek ücretsiz yolculuk yapabilecekler" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Muharrem Akçadurak, Kütahya, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:01 Kaynak: İHA

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