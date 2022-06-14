Gediz'de sahte altınla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gediz'de sahte altınla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

14.06.2022 12:09
Gediz'de sahte altınla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde piyasaya sahte altın sürerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde piyasaya sahte altın sürerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin ilçedeki kuyumcu esnafına sahte altın satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıların bulunduğu aracı takibe alarak durduran ekipler, yaptıkları aramada sahte 26 bilezik ile bir kolye ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.D. ve A.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Gediz'de kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şahıs yakalandı Gediz'de kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şahıs yakalandı
Kaynak: AA

Hisarcık, Kütahya, Gediz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gediz'de sahte altınla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
16:32 Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:23:46. #1.12#
SON DAKİKA: Gediz'de sahte altınla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement