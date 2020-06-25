Gediz'de semt sahalarında sona yaklaşıldı - Son Dakika

Gediz'de semt sahalarında sona yaklaşıldı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde belediye tarafından yapılan spor tesislerinin yapımında sona gelindi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde belediye tarafından yapılan spor tesislerinin yapımında sona gelindi.

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Gediz'e kazandırılan 50x30 M Kapalı Halı Saha, 40x20 M Futbol Sahası, 5 Adet çok amaçlı spor alanları ve Ergenekon Mahallesi 1017 ada 1 parselde bulunan 70x104 m ebatlarında ki futbol sahasının sentetik çim kaplama çalışmalarında sona yaklaşıldı.


Sosyal Belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Gediz Belediyesi, Kapalı Halı Saha, Futbol Sahası ve Çok Amaçlı Spor Alanları yapım aşamasında sona gelindiğini müjdeledi. Gedizlilerin sağlıklı ve güvenilir ortamlarda spor yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla, herkesin spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sağlıklı bir toplum oluşturmak için başlatılan proje bitme aşamasına geldi.


Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; " Her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen Gediz'in önemli bir ihtiyacı olan spor alanları oluşturmak için, Belediyemiz yatırımlarına aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda Gediz'e kazandırdığımız sentetik çim saha, kapalı halı saha, futbol sahası ve çok amaçlı spor alanları yapım aşamasında sona gelmiş bulunuyoruz. Vatandaşlarımız tarafından da yoğun ilgi gören sahalarımızın genci, yaşlısı herkese spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve sağlıklı bir toplum oluşturmak amacı doğrultusunda yürüttüğümüz bu projenin, ilçemize kazandırmanın son aşamasındayız. Semt sahalarının ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Ergenekon Mahallesi, Kütahya, Futbol, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:31 Kaynak: İHA

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