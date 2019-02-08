Gediz'de Su Kuyularında 'Debimetre' Sistemine Geçildi
58 dakika önce
Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından Dörtdeğirmen ve su kuyularındaki meydana gelen su kayıplarını en aza indirmek için Debimetre takılarak Scada sistemine geçildiği bildirildi.
Kütahya
'nın Gediz Belediyesi
tarafından Dörtdeğirmen ve su kuyularındaki meydana gelen su kayıplarını en aza indirmek için Debimetre takılarak Scada sistemine geçildiği bildirildi.
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Su şebekesi ve depolardaki meydana gelen su kayıplarını en aza indirmek, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla belediyemiz Su İşeri Şefliği ve Elektrik Teknikerliği tarafından kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz Scada sistemine geçildi. Scada sistemi ile tüm su depoları elektronik ortamda bilgisayar ve cep telefonu ile depolardaki meydana gelebilecek arızalara anında müdahale edilecektir.Tesisten gelen suyun miktarı, ne kadarının depolara gittiği, suyun şebekeye ne ölçüde, kaç birim basınç altında verildiği ölçülebilecek, su kesintilerinin önüne geçilebilecek, kişilere bağlı kalınmadan en sağlıklı bilgiye anında ulaşılabilecek. Böylece su verimli kullanılabilecektir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:39 Kaynak: İHA
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