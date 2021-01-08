Gediz'de tıra arkadan çarpan oto kurtarıcı kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tıra akadan çarpan oto kurtarıcı kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Arif Işık yönetimindeki 43 LS 929 plakalı oto kurtarıcı kamyonet, Gediz- Simav çevre yolunda Hasan Türkmen'in kullandığı 43 ZD 972 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan oto kurtarıcının sürücüsü Işık, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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