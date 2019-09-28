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Gediz'de tırnakçılık ve kapkaç yapan İran uyruklu şahıs tutuklandı

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde tırnakçılık ve kapkaç yöntemiyle iki vatandaşı dolandırdıkları iddia edilen ikisi kadın biri erkek olmak üzere 3 İran uyruklu şahıs Eskişehir'de yakalandı.

Gediz'de tırnakçılık ve kapkaç yapan İran uyruklu şahıs tutuklandı, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde tırnakçılık ve kapkaç yöntemiyle iki vatandaşı dolandırdıkları iddia edilen ikisi kadın biri erkek olmak üzere 3 İran uyruklu şahıs Eskişehir'de yakalandı. Yakalanan zanlılardan 2 kadın çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken erkek şahıs tutuklandı.


İlk olay Gediz ilçesine bağlı Erdoğmuş köyünde meydana geldi. A.V. isimli vatandaş 71D40510 İran plakalı araç ile yanına gelen İran uyruklu M.B. (42), M.B. (37) ve M.R.'nin (26) tırnakçılık yöntemi ile bin 500 lirasını çaldıkları iddiasıyla jandarmaya başvurdu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Gediz Jandarma ekipleri aynı şahısların Çukurören köyünde yaşayan D.D. isimli vatandaştan da kapkaç yöntemi ile bin 800 lirasını çaldıklarını belirledi. Ekipler İran uyruklu şahısların Eskişehir'de bir otelde konakladıklarını belirledi.


Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışan Gediz Jandarma ekiplerinin birlikte yürüttükleri operasyonla yakalanan 2'si kadın 3 şahıs Gediz Jandarmasına teslim edildi. Burada ifadeleri alınan şahıslar daha sonra Gediz Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede M.B. (42) isimli erkek şahıs tutuklanırken, 2 kadın ise serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Gediz, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:31 Kaynak: İHA
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