Son Dakika Haberleri: Gediz'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Gediz'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gediz'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Gediz- Simav karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gediz'den Simav istikametine seyreden Miray Nesime Sayın yönetimindeki 35 KD 2237 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Miray Nesime Sayın yaralandı.

Yaralı Sayın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:07 Kaynak: İHA

Simav, Kütahya, Gediz, 3. Sayfa
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