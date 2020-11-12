Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı

12.11.2020 21:22
Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde pazaryeri ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskigediz istikametinden gelen Mehmet K. idaresindeki 43 UP 033 plakalı otomobil, kavşaktan şehir merkezine girmek isteyen Adem T. idaresindeki 43 LS 329 plakalı araca yandan çarptı. Kazada 43 UP 033 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Azime K. ile oğlu Sedat K. yaralandı.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ambulansı ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı
Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı
Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı
Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı
Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı

Mehmet K, Kütahya, Polis, Gediz, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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