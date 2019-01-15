Gediz'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Kütahya-Gediz karayolu Akpınar Kavşağında meydana geldi.



Kütahya-Gediz karayolunda Gediz istikametine giden Adem A. yönetimindeki 43 AAP 251 plakalı kamyonet, yolun karlı olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.



Kazada, Araç sürücüsü A.K, Esma.G ve Ahmet.G yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

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