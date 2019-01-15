Son Dakika Haberleri: Gediz'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Gediz'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

14 dakika önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gediz'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Gediz karayolu Akpınar Kavşağında meydana geldi.

Kütahya-Gediz karayolunda Gediz istikametine giden Adem A. yönetimindeki 43 AAP 251 plakalı kamyonet, yolun karlı olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, Araç sürücüsü A.K, Esma.G ve Ahmet.G yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:04 Kaynak: İHA

Kütahya, Gediz, 3. Sayfa
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