Son Dakika Haberleri: Gediz'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Gediz'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

15 dakika önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gediz'de Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz Uşak karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gediz'den Uşak istikametine seyreden Yılmaz Ayhan yönetimindeki 45 PT 815 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, araç sürücüsü Yılmaz Ayhan ile birlikte 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Kütahya, Gediz, 3. Sayfa
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