Gediz'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gediz'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Gediz'de trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gediz'de trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Gediz-Kütahya karayolunun 1. kilometresinde Hacıbaba mevkiinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Muhsin Bardakçı'nın kullandığı 43 LA 799 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan aynı aileden Muhsin Bardakçı, Zübeyde Bardakçı, Mesut Bardakçı ve İbrahim Bardakçı yaralandı.


Sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisine başlanırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kütahya, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:16 Kaynak: İHA
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