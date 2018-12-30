Son Dakika Haberleri: Gediz'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Gediz'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Gediz'de Trafik Kazası: 6 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz Uşak karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Kaza sebebinin yoldaki gizli buzlanmadan kaynaklandığı açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Erkurt yönetimindeki 64 AK 733 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tetbirsizkik sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü İsmail Erkurt, araçta bulunan Nazife Erkurt, Ramazan Özcan, Ilknur Erkurt, Ayşe Erkurt ve Nuran Erkurt yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.(YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:50 Kaynak: İHA

Kütahya, Gediz, 3. Sayfa
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