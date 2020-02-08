Gediz'de trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gediz'de trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Gediz'de trafik kazası: 6 yaralı

7 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Gediz'de trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza, Gediz- Uşak karayolu Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametine gitmekte olan Mustafa Osma yönetimindeki 43 KN 859 plakalı otomobil ile Fevzi Coşkun yönetimindeki 64 SA 232 plakalı otomobil ışık ihlali yüzünden Jandarma kavşağında çarpıştı.


Kazada 64 SA 232 plakalı araçta bulunan Fevzi ve Kadriye Coşkun ile 43 KN 859 plakalı araçta bulunan Mustafa, Habibe, Sevim ve Osman Ensar Osma yaralandı.


Yaralılar, Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kütahya, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:34 Kaynak: İHA
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