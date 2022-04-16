Gediz'de trafik kazası, 7 yaralı - Son Dakika
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Gediz'de trafik kazası, 7 yaralı

16.04.2022 17:51
Gediz'de trafik kazası, 7 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza Kütahya-Gediz karayolu Eskigediz Beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İsmail Doğan'ın kullandığı 31 HY 910 plakalı araç, Eskigediz Beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü İsmail Doğan ile Emine Doğan, Filiz Tomata, Mert Tomata, Beren Tomata, Tufenur Tomata ve Enes Tomata sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

Gediz'de trafik kazası, 7 yaralı
Gediz'de trafik kazası, 7 yaralı

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Kütahya'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı Kütahya'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı Emekli ormancılara teşekkür plaketi Emekli ormancılara teşekkür plaketi

İsmail Doğan, Eskigediz, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gediz'de trafik kazası, 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gediz'de trafik kazası, 7 yaralı - Son Dakika
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