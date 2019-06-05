Son Dakika Haberleri: Gediz'de trafik kazası: 8 yaralı
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Gediz'de trafik kazası: 8 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Gediz'de trafik kazası: 8 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaza Gediz- Altıntaş karayolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Sezer Ö. yönetimindeki 64 LK 084 plakalı özel aracı ile Altıntaş karayolundan Gediz istikametine seyir halindeyken iddialara göre dikkatsizlik nedeniyle karşı yönden gelen Süleyman İ. yönetimindeki 43 AAP 805 plakalı otomobille çarpıştı.

Adeta can pazarının yaşandığı kazada araç sürücüleri ile birlikte Murat İ., Burak İ., Murat Aslan Ö.,Mustafa Ö. Havva Ö., ve Mehmet İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Gediz Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Gediz-Altıntaş yolu bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:47 Kaynak: İHA
Altıntaş, Kütahya, Gediz, Güncel
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