Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak bir evin bahçesine devrildi - Son Dakika
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Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak bir evin bahçesine devrildi

30.05.2022 15:05

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak bir evin bahçesine devrildiKÜTAHYA Kütahya'nın Gediz İlçesinde meydana gelen trafik kazasında büyük bir faciadan dönüldü.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak bir evin bahçesine devrildi

KÜTAHYA Kütahya'nın Gediz İlçesinde meydana gelen trafik kazasında büyük bir faciadan dönüldü.

Kaza Gediz-Kütahya karayolu birinci kilometrede meydana geldi. Gediz istikametinden Kütahya istikametine gitmekte olan Ahmet Anıl Erkut'un kullandığı 43 ACY 941 plakalı açık kasa kamyon sürücünün bir anlık dikkatsizliği nedeniyle yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yatarak yol kenarında bulunan Mehmet ve Elmas Akgönül çiftinin bahçesine yuvarlandı.

Kazanın ardından ihbar edilmesiyle kaza mahallini çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Ahmet Anıl Erkut herhangi bir yara almazken, kendi imkanları ile kamyondan çıktı. Kaza sonrası araçta ve evde maddi hasar oluştu.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak bir evin bahçesine devrildi
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak bir evin bahçesine devrildi
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak bir evin bahçesine devrildi
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak bir evin bahçesine devrildi
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak bir evin bahçesine devrildi
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak bir evin bahçesine devrildi
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak bir evin bahçesine devrildi
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak bir evin bahçesine devrildi
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak bir evin bahçesine devrildi
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak bir evin bahçesine devrildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak bir evin bahçesine devrildi - Son Dakika


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