Gediz'de uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Gediz'de uyuşturucu ele geçirildi

22.02.2022 15:24
Gediz'de uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis ekipleri tarafından, DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu önünde yapılan kontrollerde durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla alakalı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis ekipleri tarafından, DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu önünde yapılan kontrollerde durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla alakalı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince içerisinde İ.B. ve T.S. isimli şüphelilerin bulunduğu araç, Meslek Yükssekokulu önünde durduruldu. Şahısların üstlerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramada, 1 dal sigara makaronuna doldurulmuş uyuşturucu madde ve metal kutu içerisinde sigara folyosuna sarılı vaziyette daralı ağırlığı yaklaşık 4,5 gr olan uyuşturucu madde olarak değerlendirilen Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden İ.B. ile T.S. gözaltına alınarak gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - KÜTAHYA

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Uyuşturucu, Hisarcık, Tragger, Gediz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gediz'de uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gediz'de uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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