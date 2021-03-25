Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl ve İlçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, Aksaklar köyünde U.B. ve A.B'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 2 kilo 600 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika