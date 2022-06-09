Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

09.06.2022 16:17
Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, 2 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanlıan 5 düzenek ve 6 aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.M, Y.A, M.K, Ö.A, H.G. ve U.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kütahya, Gediz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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