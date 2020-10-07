Kütahya'nın Gediz ilçesinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskigediz beldesinde bir şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Bir bağ evine operasyon düzenleyen ekipler, 70 kök kenevir ele geçirdi.
Şüpheli H.M. ise gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kenevirler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gediz'de yasa dışı kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika