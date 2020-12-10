Gediz'de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Gediz'de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı

10.12.2020 11:59
Gediz'de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı, System.String[]

Kütahya'nın Gediz İlçesinde "Yerel Üzümlerin Gen Kaynaklarının" korunması için 19 çeşit üzüm çubuğu Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'ne teslim edildi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde "Yerel Üzümlerin Gen Kaynaklarının" korunması için 19 çeşit üzüm çubuğu Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'ne teslim edildi.

Gediz'in bulunduğu konum ve çevresini kapsayan kültür arazilerinin toprak yapısı incelendiğinde çok değişken meyil düzeyi ile karşılaşıldığını belirten Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kaan Dönmez, "Gediz dahilinde bulunan Muratdağı, Akdağ (Şaphane Dağı) uzantıları eğim oranını büyük ölçüde etkilemesi nedeniyle Tarımsal arazilerde eğim arttıkça yetiştiricilik olarak meyvecilik ön plana çıkmakta. Türkiye'de alt türler ile birlikte yaklaşık 1600 üzüm çeşidinin bulunduğu bilinmekte. 1970 Gediz depreminden önce ilçe şu anda Eskigediz Beldesinin bulunduğu yerde mevcudiyetini sürdürmekte idi. İlçede yerel çeşitlerin de bulunduğu 20 ye yakın üzüm çeşidi yetiştirilmekte ve bu üretim yerel ihtiyaçların (sofralık, pekmez) karşılanmasında kullanılmaktaydı. 1970 depreminden sonra ilçenin yeni yerleşim yerine taşınması, ilçe sakinlerinin Eskigediz' i terk ederek arazilerini yeni yerleşimcilere satması ile bağcılık kültürü zamanla yok olma aşamasına geldi. Sadece meraklı birkaç kişinin çabaları ile eskiden yetiştirilmekte olan 20'ye yakın üzüm çeşidi günümüze kadar taşınabilmiştir" dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü olarak bu çeşitlerin korunması ve yaygınlaştırılması için özel bir çaba harcadıklarını ifade eden Dönmez, "Yerel çeşitlerin gelecek nesillere de ulaşabilmesi ve çoğaltılması için Müdürlük olarak Manisa Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğünce yapılan ortak çalışma ile Eskigediz Beldemizde bulunan ve isimleri yöresel olarak adlandırılan; Çilli Üzüm, Beyaz Razaki, Dimnit, Beylerce, Nedirbol, Beyaz Fesleğen, Büzgülü, Misket, Köy Yeri, Sultani, Pembe Çavuş, İri Kara, Beyaz Çavuş, Siyah Sultani, Siyah Fesleğen, Nuribey, Yeşil Çavuş, Paşalar, Siyah Üzüm, Tek Çekirdekli çeşitlerinin Aşılama ile üretilecek üzüm fidanlarının uygun alanlara dikimi yapılarak yerel çeşitlerin korunması adına büyük bir adım atılması sağlanacak. Gediz Kaymakamlığı ve Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak mevcut bağ sayımızın arttırılması için projelerimizi hızlandırıyoruz. Bağcılık yapmak isteyen tüm yetiştiricilerimizi İlçe Müdürlüğümüze bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Gediz'de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı
Gediz'de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı
Gediz'de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı
Gediz'de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı
Gediz'de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı

Kütahya, Manisa, yerel, Gediz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gediz'de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti, suçlu düşürdüğü plakadan yakalandı Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Emekçi esnaf, yüz binlerce liralık emanet saatlere 44 yıldır sahip çıkıyor Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti
Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak         
12:16
Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı         
11:49
Ozan Tufan'dan transfer sözleri: F.Bahçe'ye para kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum Ozan Tufan'dan transfer sözleri: F.Bahçe'ye para kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum         
11:22
SGK'yı 1 milyon 800 bin lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi SGK'yı 1 milyon 800 bin lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi         
11:10
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar         
09:32
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 12:39:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gediz'de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei