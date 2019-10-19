Son Dakika Haberleri: Gediz'de yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Gediz'de yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Gediz'de yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

16 dakika önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yol kontrolünde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gediz'de yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yol kontrolünde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Meslek Yüksekokulu önünde uygulama yaptı. Ekipler yol kontrolünde durdurdukları B.Y.'nin kullandığı kiralık otomobilde arama yaptı. Aramada, bir miktar uyarıcı özellikli ve piyasaya sürülmeye hazır Metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili araç sürücüsü B.Y. (25) ve H.B. (19) gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:31 Kaynak: İHA
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