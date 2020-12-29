Gediz'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, gizli buzlanma nedeniyle 5 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30'da Gediz- Kütahya karayolu üzerindeki İlcikören Köyü yakınlarında meydana geldi. Yolda seyir halindeki araçlar, gizli buzlanma nedeniyle sürücülerin kontrolünden çıkarak devrildi. 3 otomobil ile 2 TIR'ın gizli buzlanma nedeniyle birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında, Gediz-Kütahya karayolu savaş alanına döndü. Kazada, araçlarda bulunan İsmail O., Emre A., Mustafa G., Hakkı Y. ve Zerrin Y. çeşitli yerlerinden yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.