Son Dakika Haberleri: Gediz'deki Fuhuş Operasyonunda 6 Tutuklama

Gediz'deki Fuhuş Operasyonunda 6 Tutuklama

1 saat önce

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 15 kişiden 6'sı, tutuklandı.

Gediz'deki Fuhuş Operasyonunda 6 Tutuklama, System.String[]
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 15 kişiden 6'sı, tutuklandı.

Gediz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapan ve bu kişilere aracılık ettiği öne sürülen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık iki ay süren takibin ardından şüphelilere yönelik, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.D. (56), U.S. (57), S.K. (48), M.K. (59), S.K. (39) ve H.G.'nin (46) yanı sıra para karşılığı erkeklerle birlikte oldukları ileri sürülen kadınlar A.U., Ş.K., G.K., E.S., H.Ç., E.A.Ş., A.K., T.K. ve Azerbaycan uyruklu K.İ. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D., U.S., S.K., M.K., S.K. ve H.G., sevk edildikleri adliyede 'fuhşa teşvik ve aracılık' ile 'yer temin etmek' suçlarından tutuklandı. Fuhuş yaptıkları ileri sürülen 9 kadın ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre idari para cezası verilip, serbest bırakıldı. Kadınlardan Azerbaycan uyruklu K.İ., sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:37 Kaynak: DHA

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