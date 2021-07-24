Gediz'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi (2) - Son Dakika

Gediz'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi (2)

TOPRAĞA VERİLDİKütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 2 kişiden Rabia Bulut'un (14) cenazesi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgundan yakınları tarafından alınıp Gediz Özyurt Camisi'ne götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 2 kişiden Rabia Bulut'un (14) cenazesi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgundan yakınları tarafından alınıp Gediz Özyurt Camisi'ne götürüldü. Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Rabia Bulut'un cenazesine, babası Beşir Bulut, yakınları ve ilçe esnafı katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Bulut'un cenazesi ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Emine Akagündüz'ün (79) cenazesi ise bugün ikindide Gediz'in Akçalan köyünde toprağa verilecek. Emine Akagündüz'ün (79) cenazesi ise bugün ikindide Gediz'in Akçalan köyünde toprağa verilecek. Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya),



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