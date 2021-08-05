Gediz'deki lavanta bahçesine yoğun ilgi - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye tarafından Adnan Menderes Yaşam Parkı'ndan lavanta kokuları yayılıyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçeyi her zaman canlı tutmak için çalıştıklarını, yapılan peyzaj çalışmalarının güzel sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi.

İlçeyi daha da yeşil bir görüntüye kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Akçadurak, şunları kaydetti:

"Peyzaj çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Yaşam Parkı'na dikilen lavantaların açmasıyla yaşam parkımız adeta rengarenk oldu. Çiçeğinin hoş kokusu, arıların polen almak için uğrak çiçeklerinden olan lavantalar çiçekleri çevrelerine yaydıkları güzel kokularla salgın döneminde vatandaşlarımızın beğenisini kazanarak büyük ilgi görüyor."